حساب_المواطن يجيب: هل من يزاول أي نشاط تجاري يمكنه التسجيل؟

صحيفة الخليج الالكترونية

قال مواطن: إن لديه منشأة صغيرة، فهل لو سجل في برنامج حساب المواطن سيؤثر ذلك على المنشأة؟

ورد خدمة عملاء حساب المواطن على الاستفسار بالقول: إن من يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وأكد برنامج حساب المواطن أنه لا يؤثر على المنشأة.