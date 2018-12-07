اعلامي مصري: تواجد قطر في القمة الخليجية ليس مثلما يعتقد البعض

أكد الإعلامي المصري مصطفى بكري، أن مشاركة قطر في القمة الخليجية لا يعني أنها عادت مرة أخري غلى المسيرة العربية، حيث أكد سامح شكري وزير الخارجية أنه لا يوجد تغيير في السياسات القطرية يؤدي لحل الأزمة معها، كما أكد استمرار قطع العلاقات بها منذ يونيو 2017، وأنهم رصدوا الكثير من التحركات الخارجة عن التعاون العربي.

وقال بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية صدي البلد، إن قطر مستمرة في احتضان عناصر متطرفة، مؤكدا أن ذلك لا يعود بالنفع على الجانب العربي ككل.

وأضاف، أن هناك تدخلا سافرا من الحكومة القطرية في الشئون الداخلية للدول العربية، لافتا إلى أن كل مواقفها غير إيجابية ولا تتناسب مع الاتساق العربي.