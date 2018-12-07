شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ الشرفي يحذر من الإعلام المضلل ضد التحـالف العربي والان مع التفاصيل

حذر فضيلة الشيخ صالح بن عمر الشرفي امام وخطيب جامع عمر بمدينة المكلا ومستشار محافظ حضرموت من الحملات الإعلامية المسعورة التي تشنها القوى والأطراف الحاقدة والمعادية لسياسة دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الداعم للشرعية في اليمن وللشعب اليمني الذي تعرض لانقلاب سافر غادر قامت به شرذمة رافضية مدعومة من مليشيات خارجية لاتعرف إلا الموت والإرهاب ، مشيدا في الوقت ذاته بالدور البارز والملموس الذي قام به التحالف العربي اسنادا وامدادا لاخوانهم في يمن الايمان والحكمة

وحذر فضيلته من الهجمة الشرسة التي تشنها بعض القنوات المأجورة ضد قلعة التوحيد ومعقل الإسلام مملكة الحزم والعزم مبينا الدور الكبير الذي قدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا في خدمة قضايا الامتين العربية والإسلامية والذي لاينكره إلا جاحد أو مكابر.

وتوجه فضيلة الشيخ الشرفي بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما قدمته من مكرمة المشتقات النفطية المخصصة لدعم كهرباء حضرموت وغيرها من المحافظات البالغ قيمتها شهريا نحو 60 مليون دولار.

لافتا إلى أن هذا الدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين ليس بغريب عنهم.