التحالف: ميناء الحديدة لا يزال خاليا من السفن ومليشيا الحوثي تتعمد تعطيلها

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الخميس، إن ميناء الحديدة لا يزال خاليا من السفن منذ أسبوع، مشيرا إلى أن 5 سفن تنتظر الدخول منذ شهر.



وأضاف التحالف، في بيان، أن عددا من السفن تم تجديد تصريحها أكثر من مرة ولا تزال مليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخولها، وتعطل دخول سفن الإمدادات.



وذكر البيان أن عددا من السفن تم تجديد تصريحها أكثر من مرة، إلا أن مليشيا الحوثي تتعمد تعطيل دخولها، لافتا إلى أنه تم إصدار 11 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مشتقات نفطية ومواد غذائية.

