التفاصيل الكاملة لمعالج "كوالكوم" الجديد "سناب دراجون 855"

دبي - بواسطة محمد فارس © معالج سناب دراجون 855 معالج سناب دراجون 855

كتب - عاصم الأنصاري:

أطلقت شركة كوالكوم معالجها الجديد "سناب دراجون 855"، مدعومًا بمميزات جديدة للاتصال، الكاميرا، الذكاء الصناعي، وقوة تشغيل الألعاب والأمور الترفيهية.

ووفق ما ذكر موقع "عالم التقنية"، تقول الشركة إن رقاقتها ستحمل مودم اتصال "X24"، والذي بإمكانه نقل البيانات بـ"2 جيجابايت" في الثانية مع تقنية "LTE" المبنية على (Cat.20) مما يعني أنه سيكون الأسرع بالعالم في هذا المجال.

وأضافت الشركة أن مودم الجيل الخامس سيتواجد في "Snapdragon 855" بناءً على رغبة الشركات المصنعة بتوفير التقنية من عدمها في هواتفها، وهذا الأمر سيجعل من الاتصال أسرع بكثير أيضًا، كما أن X50 سيمكن الهواتف من دعم الموجات المليمترية القصيرة "mmWave" والطويلة للاتصال حتى "6 جيجاهيرتز" للاستفادة بشكل كامل من تقنيات الجيل الخامس.

كما أن الرقاقة ستدعم تقنية "Wi-Fi 6" وهي التقنية الأسرع والأحدث والتي ستظهر لأول مرة على الهواتف الذكية بفضلها، وستقدم قدرة على نقل البيانات حتى "10 جيجابايت" في الثانية.

الهواتف التي تحمل الرقاقة ستوفر 20% أداء رسومات أفضل من السابق بفضل معالج الرسومات المدمج بالرقاقة "Adreno 640". فيما سيساهم المعالج المركزي "Kryo 485" في الرقاقة بتطوير الأداء بنسبة 45% على السابق بفضل وجود ثمان نوى بداخله؛ حيث سيحمل بداخله نواة رئيسية، وثلاثة نوى لتسريع الأداء، وأربعة نوى لرفع الكفاءة، وهو ما يجعل المعالج الأسرع على الإطلاق بحسب قول الشركة.

كما أن كوالكوم أضافت لرقاقتها معالج "Hexagon" المخصص لتقنيات الذكاء الصناعي.

وستعمل المعالجات الثلاثة في رقاقتها ستعمل معًا على تحسين تقنيات ونتائج الذكاء الصناعي على الهواتف الذكية لتشكل الجيل الرابع لتقنيات الذكاء الصناعي.

وتحدثت الشركة عن عملها مع شركة جوجل الأمريكية على منصة تعلم الآلة مفتوحة المصدر "TensorFlow" لتحسين نتائج الهواتف، حيث أن منصة "جوجل لينس" للواقع المعزز ستقدم الاستفادة من خلال تعريف الجهاز على الصور بشكل مباشر أثناء التقاطها دون الحاجة لفحصها باستخدام الشبكة وذلك بشكل مباشر عن طريق رقاقة "سناب دراجون".

كما أنه سيتم التعرف على الكلام والنصوص المكتوبة بشكل مباشر. وبجانب ذلك، ستقدم الرقاقة إمكانيات كبيرة لتقنيات الواقع الافتراضي والقيام ببعض الخدع مثل إضافة أشياء للمكان.

كما تقدم "كوالكوم" ميزة لعزل صوت الشخص في المكالمات لفصله أو جعله مسموع بشكل أكثر من خلال تقنيات الذكاء في الرقاقة. بجانب قدرة المعالجات على عزل الصور الملتقطة أو المحملة من الانترنت من خلال عمل تشويش على باقي الجزء من أي صورة.

وفيما يخص الكاميرا، استغلت "كوالكوم" تقنيات الذكاء الصناعي مع رقاقة "سناب دراجون 855"، والتي تم تزويدها بمعالج رؤية مركزية لاستغلال تقنيات الواقع المختلفة وأوضاع التصوير الشخصي البورتوريه والعزل.

كما أن وجود معالج الصور الأحادي المحدث "Spectra 380 ISP"، سيعزز من سرعة ذلك بجانب قدرته على تخفيض استهلاك الطاقة 2-4 مرات أكثر من السابق.

وتستطيع الكاميرا التعرف بشكل مباشر في وقت التصوير بـ60 إطار في الثانية على الصور مثل البورتوريه وفصلها مباشرة دون الحاجة لإعادة معالجة، وهو الأمر المماثل أثناء تصوير HDR أو بدقة 4K، بحيث يمكن عمل تشويش أو عزل جزء محدد بشكل مباشر أثناء التصوير، حتى أن الرقاقة ستساعد الكاميرات على تغيير الخلفية بشكل مباشر أثناء التصوير، وهو ما يبشر بعصر جديد أشبه بتقنية "كروما" الموجودة على برامج المونتاج لتغيير خلفية الفيديو.

وأعلنت الشركة عن اعتماد امتداد الصور "HEIF" بديلاً لـ"JEPG"، كون الامتداد الجديد أفضل للصور عالية الدقة والتفاصيل مثل HDR، مما يجعل الهواتف ذات الكاميرات الثلاثة مثلًا بالتقاط صور من كل عدسة وحفظها في ملف واحد ضمن امتداد "HEIF".

وبالنسبة للألعاب، أعلنت "كوالكوم" عن منصة "Snapdragon Elite Gaming" للرقاقة لتحسين بيئة اللعب وتقديم مزايا جديدة للهواتف.

حيث ستبدأ الشركة دعم الواجهة البرمجية لتقنية "Vulkan 1.1"، والتي تمثل مكتبة صور ثلاثية أبعاد، وهي تقنية تعمل على تقديم أداء عالي في وقت اللعب لكن بضغط أقل مما يجعل مطوري الألعاب يحققون أكبر استفادة من الهواتف الذكية لدعم ألعابهم.

وسيكون هناك تحديث كبير من مطوري الألعاب لتحقيق أقصى استفادة، وخاصة بوجود تقنيات HDR10+ و Dolby Vision لتوفير عمق ووضوح أعلى وكذلك جعل الألعاب أكثر حيوية، بجانب قدرة الرقاقة على تقديم أداء عالي حتى 120 إطار في الثانية وزاوية تصوير بانورامية 360 للفيديو حتى دقة 8K للاستخدام في تقنيات الواقع الافتراضي.

كما أن رقاقة "سناب دراجون 855"، ستساعد في حفظ الطاقة حتى 7 مرات أكثر من السابق بفضل تقنيات H.265 وVP9.​