دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيسبوك تختبر خاصية جديدة للتسوق عبر البث المباشر

تعمل المنصة الاجتماعية فيسبوك على اختبار خاصية جديدة تتمثل في إمكانية شراء المستهلك للغرض الذي يريد في الوقت الذي يقوم البائع بترويجه عبر البث المباشر، فعلى سبيل المثال لو قام المتجر أو البائع ببث مباشر لبعض السلع و المنتجات وقد أعُجبت بقطعة معينة ربما يمكنك التقاط صورة للشاشة عبر الزر المتوفر في الصفحة وتراسل البائع بها مباشرةً عبر الماسنجر والذي بدوره سيرسل قسيمة طلب الدفع لك بطريقة سهلة.

ويتم اختبار الخاصية حالياً في تايلاند التي اعتاد فيها البائعون مؤخراً على بيع بضاعتهم عبر خدمات البث المباشر لفيسبوك، حيث شملت تلك السلع المعروضة تنوعاً بين مستحضرات التجميل والحقائب وصيحات الموضة الأخرى. وتعطي فيسبوك السوق التايلاندي اهتماماً كبيراً كونه من أنشط الأسواق لها والمحافظة على مكانتها فيه أمراً أساسياً يتطلب بالطبع توفير خصائص وميزات جديدة تناسب روداه سواء من المستهلكين أو التجار وهذه الميزة ربما تخدم مصلحة فيسبوك في هذا الجانب.

فيما لا يزال البيع عبر المنصة في تايلاند يتبع النمط التقليدي في التعاملات وتسجيل المبيعات يدوياً والتواصل مع المشترين لإرسال معلومات الدفع، وبالنظر للخاصية الجديدة ستوفر الوقت والجهد وتكون أكثر فاعيلة حتى في حالات بث أكثر من منتج بشكل متسارع، أما بالنسبة لحصة فيسبوك من المبيعات فقد أكدت عدم عملها عن اقتطاع أي شيء منها عبر خاصية التسوق المباشر، ولكنها لم تشر إذا ما ستخرج الخاصية من نطاق تايلاند لدول ومناطق أخرى.

التدوينة فيسبوك تختبر خاصية جديدة للتسوق عبر البث المباشر ظهرت أولاً على عالم التقنية.