دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة تحديث ووردبريس 5.0 يجلب معه محرر مختلف لتقليل الاعتماد على الإضافات WordPress 5.0

بعد سنوات طويلة من الاعتياد على محرر منصة ووردبريس يبدو أن الأمر سيتغير، حيث أن أصحاب المواقع ومحررين الصفحات وخاصة على المواقع العربية سيجدون أمامهم محرر جديد بإمكانيات كبيرة مع تحديث ووردبريس 5.0 والذي يستهدف تقليل الاعتماد على الإضافات.

قامت الشركة ببناء محرر Bebo والذي يقدم طريقة مختلفة لبناء الموقع أو الصفحات، بحيث يعتمد كل شيء على صناديق المحتوى (Blocks)، فبدلًا من كتابة كود لبناء شكل محدد على الموقع أو ووضع صورة بأعلى الصفحة، سيكون الأمر أكثر سهولة من خلال وجود أكواد برمجية جاهزة يمكن الاختيار بينها وتحديد موقعها بكل سهولة على الموقع، وهو الأمر الذي سيقلل الاعتماد على القوالب الجاهزة للقيام بهذه الخطوات وكذلك الحال على إضافات المواقع لتحسين البناء.

ومع التحديث الجديد للمحرر، كل شيء أصبح أكثر سهولة لمن يرغب ببناء موقعه، فكل ما على المستخدم سوى فتح موقعه لبناء صفحة محددة ومن ثم عن طريق المحرر يستطيع إضافة صناديق المحتوى من خلال البحث بالأعلى وإضافتها في المكان المرغوب على الصفحة وكذلك التحكم بحجمها وتأثيراتها.

فإذا كان صاحب الموقع يريد وضع صورة غلاف، يمكن اختيار ذلك من القائمة التي تقدمها ووردبريس ووضعها في أعلى الموقع، كما أنه سيكون قادرًا على اختيار صندوق نص على سبيل المثال أسفل السفل، أو سلايد لأخر الأخبار على الجانب، وغيرها من الأشياء الموجودة في المحرر الأساسي الجديد والتي كان المستخدم يستعين بالإضافات للقيام بها.

وتقدم ووردبريس في محررها الجديد 29 شكلًا مختلفًا لصناديق المحتوى، كما تمنح حرية وسهولة التعديل عليها وإضافتها في الأماكن المرغوبة، بجانب توفير تصميمات تتناسب مع المجالات المختلفة.

يمكن القول أن المحرر الجديد سيمنح الراغبين بامتلاك مواقع على تصميمها بسهولة أكبر بشكل بسيط، مما سيقلل من تكاليف صناعة المواقع من خلال تقليل الاعتماد على القوالب الجاهزة أو الإضافات، وهو ما سيجعل المنصة أكثر شعبية من السابق.

يُذكر أن أصحاب المواقع بإمكانهم استخدام المحرر القديم Classic Editor حتى 2021، ويمكنهم الاستفادة منه مع التحديث الأخير من خلال تثبيته وتفعيله عبر صفحة الإضافات، لا سيما وأن المحرر الجديد سيكون الأساسي مع التحديث الأخير.

التدوينة تحديث ووردبريس 5.0 يجلب معه محرر مختلف لتقليل الاعتماد على الإضافات ظهرت أولاً على عالم التقنية.