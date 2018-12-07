أول تحرك رسمي من الآثار بشأن واقعة فيديو الهرم الإباحي

دبي - بواسطة محمد فارس © المصور الدنماركي وصديقته المصور الدنماركي وصديقته

كتب - يوسف عفيفي:

أحال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، واقعة تصوير فيديو قصير يصور شخصين أجنبيين يتسلقان الهرم ليلا ثم يقومان بتصوير مشاهد مخلة بالأداب العامة، إلى النائب العام؛ للتحقيق فيها بحسب بيان رسمى صادر عن الوزارة اليوم .

يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو نشره مصور دنماركي، ظهر فيه قيامه بتسلق الهرم الأكبر ليلا برفقة صديقته، وقيامه بتصوير مشاهد إباحية نهاية الشهر الماضي، وذلك وفق ما أعلنه المصور الدنماركي على صفحته الشخصية على موقع الصور "انستجرام".