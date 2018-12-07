محكمة تركية تصدر حكما تاريخيا بحق "قاتلة صديقها"

دبي - بواسطة محمد فارس في حكم وصف بالتاريخي، أصدرت محكمة النقض التركية حكما ببراءة امرأة، قتلت صديقها طعنا، معتبرة أن الجريمة تندرج تحت بند "الدفاع عن النفس".

وكانت امرأة تم التعريف عنها باسم "أصلهان" تعيش مع صديقها "أوزغور" لمدة 5 سنوات، برفقة ابنهما المصاب بإعاقة، في محافظة أنطاليا الجنوبية. © Getty تركيا.. البراءة لامرأة قتلت صديقها بعد أن حاول اغتصابها

وفي عام 2014، تعرضت المرأة لمحاولة اغتصاب جديدة من صديقها، مما دفعها لطعنه، ثم محاولة إسعافه بسرعة لوقف النزيف والاتصال بالإسعاف، إلا أن الرجل فارق الحياة لدى وصوله إلى المستشفى.

وأثبت فحص المتهمة، أنها تعرضت بالفعل لهجوم ولمحاولة الإجبار على ممارسة الجنس من قبل صديقها، حسب ما ذكر موقع "حرييت" التركي.

وأمرت المحكمة في أنطاليا بالسجن المؤبد لأصلهان، باعتبار أنها ارتكبت جريمة قتل عمد، قبل أن تقوم بتخفيف الحكم إلى السجن 16 عاما نظرا لأنها تعرضت لمحاولة اغتصاب.

وبعد الحكم، استأنف فريق الدفاع الخاص بأصلهان الحكم أمام محكمة النقض، التي حكمت لها بالبراءة دون أن تمضي أي عقوبة في السجن، كونها كانت تمارس حقها في الدفاع عن نفسها.