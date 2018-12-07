شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الكويت بباريس تجدد دعوة رعاياها لأخذ الحيطة مع استمرار المظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جددت سفارة الكويت في باريس، اليوم الجمعة، دعوة رعاياها المتواجدين في فرنسا، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم التواجد بالقرب من أماكن المظاهرات المتوقعة غدًا السبت.

ودعت السفارة - في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية - المواطنين الكويتيين إلى البقاء في مقار السكن وعدم مغادرتها إلا لحالات الضرورة، مع الالتزام بتعليمات وإرشادات السلطات الفرنسية بهذا الخصوص، مشيرة إلى ضرورة التواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام الهاتفية المخصصة للطوارئ.

وكان رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب، قد أعلن أمس الخميس، تعبئة استثنائية في صفوف قوات الأمن؛ للتصدي لأعمال تخريب وعنف محتملة قد تندلع خلال احتجاجات حركة "السترات الصفراء" غدًا، مشيرًا إلى نشر 89 ألف شرطي وعربات مدرعة لم تستخدم منذ أعمال الشغب التي شهدتها ضواحي باريس في 2005.

وتستعد السلطات الفرنسية لمواجهة "أعمال شغب محتملة" يوم غد السبت في العاصمة باريس، بعد أن دعت حركة "السترات الصفراء"، الفرنسيين إلى الخروج في مظاهرات جديدة للأسبوع الرابع على التوالي.