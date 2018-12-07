شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى ترفض المرجعيات الثلاث للحل السياسى وتدعو لقرار جديد بمجلس الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن ميليشيات الحوثى رفضت المرجعيات الثلاث للحل السياسى فى اليمن وتدعو إلى إصدار قرار جديد فى مجلس الأمن.

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