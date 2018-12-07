تقارير أمريكية: #مليشيا_الحوثي ارتكبت جرائم شنيعة ضد المدنيين

صحيفة الخليج الالكترونية

بثت الوكالة الأمريكية الأسوشيتد برس (AP) تقريراً استقصائياً يدين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بارتكابها جرائم تعذيب ضد أكثر من 1000 مواطن يمني.

وأكدت الوكالة أن الميليشيات الحوثية استخدمت ضد الأبرياء من اليمنيين أساليب مختلفة من التعذيب بسبب مخالفتهم لتوجهاتها ورفضهم الوقوف إلى جانبها.

وأشارت الأسوشيتد برس أن الحوثيين استخدموا في تعذيب الأبرياء وسائل لا تمت للإنسانية بصلة، وهي حمض الأسيد وتحطيم الوجه بالضرب بالهراوات والتعليق بالسلاسل من معاصمهم وأعضائهم التناسلية.

وفي لقاءات الوكالة الأمريكية مع المعذبين كشفت أن سجون الميليشيات الحوثية ممتلئة بالأبرياء من المدنيين الذين لم يحملوا السلاح وهم من مختلف الأعمار.