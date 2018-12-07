ترامب يعين نويرت سفيرة لـ #أمريكا بـ #الأمم_المتحدة ووليم بار وزيرا لـ #العدل

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعيين المتحدثة باسم الخارجية هيذر نويرت سفيرة لأمريكا في الأمم المتحدة، لتحل محل المندوبة المنتهية ولايتها نيكي هايلي التي أعلنت استقالتها في أكتوبر.

وقال ترامب من البيت الابيض إن نويرت الذي تولت السنة الماضية منصب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيما لم تكن تحظى بأي خبرة سياسية، هي “امرأة موهوبة جدا وذكية جدا”.

وفي نفس السياق، عين ترامب وليام بار الخبير القانوني الجمهوري وزيرا للعدل بعدما كان تولى هذا المنصب مطلع التسعينات خلال رئاسة جورج بوش الأب.

وتابع ترامب “منذ البداية، وضعت اسمه على رأس اللائحة” في معرض تفسيره لقراره تعيين بار خلفا لجيف سيشنز الذي أقاله الشهر الماضي على خلفية ملف التحقيق الحساس في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.