الفلبين.. اغتيال داعية إسلامي شهير أسلم على يديه مئات الآلاف

صحيفة الخليج الالكترونية

اغتيل داعية إسلامي فلبيني شهير يوم أمس الخميس، بإطلاق النار عليه بالقرب من مركز “اكتشف الإسلام” بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة إطلاق شخص مجهول النار من قرب على الداعية “بيديجيم عبدالله” أثناء سيره، ما أدى لوفاته، وأشارت بعض المصادر إلى أنه سبق أن تلقى تهديدات بالقتل إذا لم يتوقف عن السير في طريق الدعوة.

ويعتبر “بيديجيم”، أشهر داعية في الفلبين، وهو يعمل في مجال الدعوة من أكثر من 25 عاماً، وقد أسلم على يديه مئات الآلاف، من ينهم مائه ألف مسيحي في مدينة “باجيو” الفلبينية ذات الأغلبية المسيحية.