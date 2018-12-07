الخارجية_البحرينية يكشف حقيقة زيارة “نتنياهو” لـ #المنامة

صحيفة الخليج الالكترونية

نفى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، صحة الأنباء حول زيارة سيقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للبحرين، وقال إنها “غير صحيحة”.

وقال وزير الخارجية البحريني: “في السابق زار مسؤول إسرائيلي البحرين ضمن مخرجات مؤتمر مدريد، حدثت عدة مؤتمرات، أحدها استضافته البحرين، وحضر المؤتمر وزير إسرائيلي، إذا كان هناك هدف معين وكان هناك شيء نريد تحقيقه له بعد كبير واستراتيجي ليس لدينا معوقات في هذا الجانب”.

وتابع: “أما ما يتردد اليوم عن زيارات فهو غير صحيح، وليس هناك مخطط لزيارة رئيس وزراء إسرائيل، ولم تحدث اتصالات في هذا الشأن، ولم يحدث شيء في الواقع، وإن حدث فنحن لا نتردد في الإعلان عنه”.