على متن 7 شاحنات.. 49 طنًا من المساعدات عبرت #منفذ_الوديعة

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الخليج - واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, 7 شاحنات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل 49 طناً من المساعدات اللإيوائية (خيام ، بسط ، بطانيات) متوجهة إلى محافظة مأرب .
وتأتي هذه المساعدات ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأرجاء اليمن كافة.
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