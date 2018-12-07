ما أسباب تكون #حصوات_المثانة وأعراضها؟

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صحيفة الخليج الالكترونية
يؤكد الأطباء أن حصوات المثانة تتكون بسبب عدم إفراغ المثانة بشكل كامل، وهي عبارة عن تبلور للأملاح المعدنية في الجسم.
ومن أعراض حصوات المثانة، ألم أسفل البطن، وحرقان أو صعوبة عند التبول، وكذلك دم في البول.
ومن أسباب تكون تلك الحصوات: تضخم البروستات، والتهاب المثانة، وحصوات في الكلى، وقسطرة بولية.
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