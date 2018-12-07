شكرا لقرائتكم خبر عن «الوكالة الأمريكية»: الحوثيون عذَّبوا ألف مواطن يمني بحمض الأسيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - وكشف التقرير، أن المليشيات الحوثية استخدمت في تعذيبها للأبرياء حمض الأسيد، وتحطيم الوجه بالضرب بالهراوات، والتعليق بالسلاسل من معاصمهم وأعضائهم التناسلية.

وأكدت لقاءات الوكالة الأمريكية مع المُعذَّبين، أن سجون المليشيات الحوثية ممتلئة بالأبرياء.