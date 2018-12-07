السعودية تطلق قمرين صناعيين

دبي - بواسطة محمد فارس أطلقت المملكة العربية السعودية، الجمعة، بنجاح، القمرين الصناعيين "سعودي سات 5أ" و"سعودي سات 5ب" على متن صاروخ صيني من قاعدة جيوغوان بجمهورية الصين الشعبية.

وستتم الاستفادة من هذين القمرين في تزويد الجهات الحكومية بالصور الفضائية عالية الدقة التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وذلك لاستخدامها في شتى مجالات التنمية الوطنية.

وستجري إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة تقع في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض. © Other-spa ستجري إدارة وتشغيل هذين القمرين من محطة تحكم متطورة

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير تركي بن سعود بن محمد، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، قوله إن هذا الإنجاز "جاء لاستكمال العديد من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجالات الفضاء والطيران انسجاماً مع رؤية المملكة 2030".

ويعتبر نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين محصلة للجهود التي بذلتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية على مدى سنوات في نقل وتوطين وتطوير العديد من التقنيات المتقدمة، ومنها تقنيات الأقمار الصناعية وبناء الكوادر الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التقنيات، وإنشاء البنى التحتية المتطورة.