تفاصيل جريمة مأساوية هزت المجتمع المصري

دبي - بواسطة محمد فارس أقدم مواطن مصري على ارتكاب جريمة مأساوية في حق أولاده الثلاثة قبل أن ينتحر، أمس الخميس، بإلقاء نفسه في نهر النيل بعدما ألقى أبناءه الثلاثة.

وعثرت قوات الأمن على جثة المواطن وأحد أبنائه في مياه النيل، بينما عثر على جثة ابنته بكامل ملابسها، وتكثف قوات الأمن جهودها للعثور على جثة الابن الثالث.

وكشفت التحقيقات، أن الجثة الأولى تعود لرجل في العقد الخامس من عمره، والثانية لشاب في العقد الثاني من عمره، حيث تبين أنهما لأب وابنه.

وباستدعاء شقيقه تعرف على جثتة ونجله، موضحا أن شقيقه انتحر إثر إصابته بعجز منعه عن العمل، وهجرته زوجته منذ عدة سنوات. © Amr Abdallah Dalsh الشرطة المصريةتفاصيل جريمة مأساوية هزت المجتمع المصري

بينما أكد صديق المواطن المنتحر خلال التحقيقات، أن المنتحر مدين له بمبلغ من المال، وقال:" قبل الحادثة قال لي إذا لم استطع أن أسدد لك المال في الدنيا، سأقابالك في الآخرة وأسددها لك".

وتعد هذه الجريمة المأساوية استكمالا لسلسلة حوادث قتل الأبناء في 2018، والتي تكررت عدة مرات على مدار العام في أماكن ومناطق ومحافظات مختلفة في مصر.

المصدر: الوطن