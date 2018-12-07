شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون ارتكبوا جرائم تعذيب ألف يمنى باستخدام حمض الأسيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت الوكالة الأمريكية الأسوشيتد برس (AP) تقريراً استقصائياً ، نقلته العربية ، يدين الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بارتكابها جرائم تعذيب ضد أكثر من 1000 مواطن يمنى.

وأوضح التقرير أن الميليشيات الحوثية استخدمت ضد الأبرياء من اليمنيين أساليب مختلفة من التعذيب بسبب مخالفتهم لتوجهاتهم، وأنها استخدمت في تعذيب الأبرياء حمض الأسيد و تحطيم الوجه بالضرب بالهراوات والتعليق بالسلاسل من معاصمهم وأعضائهم التناسلية.

وكشفت لقاءات الوكالة الأمريكية مع المعذبين بأن سجون الميليشيات الحوثية ممتلئة بمئات المواطنين الذين يتعرضون للتعذيب الممنهج بشكل يومى .

وأوضح التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (رصد)، عن اختطاف جماعة الحوثي وإخفائها قسرا 18606 أشخاص، في مختلف محافظات اليمن، بين سبتمبر2014 ويوليو 2017 .

وأوضح التحالف الحقوقي، في بيان، أن عدد حالات الاختطاف التي نفذتها ميليشيا الحوثي وتم رصدها بلغت 15968، فيما وصلت حالات الاختفاء القسري 2638 شخصا في مختلف المناطق اليمنية.

ونبه التقرير إلى أن المختطفين يعانون ظروفا صحية صعبة جراء عمليات التعذيب التي يتعرضون إليها في سجون الميليشيا دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم.

ودعا رصد الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى ممارسة مزيد من الضغوطات على الحوثي للإفراج عن كافة المعتقلين والمخفيين والكشف عن أماكنهم.