شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 31 شخصا حاولوا اجتياز الحدود التونسية بطريقة غيرشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت وحدات الحرس البحري بالتعاون مع القوات الأمنية التونسية من القبض على 31 شخصا كانوا على مركب في محاولة لاجتياز الحدود البحرية خلسة على حدود السواحل الهوارية التونسية باتجاه إيطاليا.

وذكرت وزارة الداخلية- في بيان اليوم الجمعة- أنه تم التحفظ على المركب والقبض على جميع أفراده وإحالتهم للتحقيق.