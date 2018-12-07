شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون الاستخبارات الإسرائيلى يهدد بالتوغل للاراضى اللبنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد وزير شئون الاستخبارات بالحكومة الإسرائيلية ، يسرائيل كيتس ، بالتوغل نحو الأراضى اللبنانية فى إطار العملية العسكرية التى يشنها الجيش الإسرائيلى على طول الحدود والتى أطلق عليها اسم "درع الشمال". وأضاف "كيتس" فى تصريحات لهيئة الإذاعة الإسرائيلية ، إن إسرائيل قد تتوسع في عملية استهداف أنفاق تابعة لمنظمة حزب الله اللبنانى حزب من خلال التوغل للأراضى اللبنانية ، على خلفية ما ذكره الجيش الإسرائيلي ، عن اكتشاف عدد من الممرات المحفورة عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل ، مشيرا الى أنه اكتشف خلال العام الماضي ما لا يقل عن 15 نفقا من قطاع غزة إلى إسرائيل

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