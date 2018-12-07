شركة (جنرال إلكتريك) الأمريكية تدشن عملها في السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

دشنت شركة جنرال إلكتريك الأمريكية (GE)، إحدى كبرى الشركات العالمية؛ أعمالها في السودان، عبر وكيلها شركة (ساماسو).

وسيسهم دخول الشركة في سد النقص في المعدات والتكنولوجيا الطبية الحديثة بالبلاد بسبب الحظر الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان لسنوات طويلة، وتسبب في معاناة المرضى وحرمانهم من التقنيات الحديثة.

ورحبت نائب رئيس البعثة الأمريكية بالسودان إلين ثوربورن، بدخول جنرال إلكتريك للرعاية الصحية للعمل بالبلاد، وقالت إنهم سيقدمون كل العون الممكن لتسهيل عمل الشركة، لتقديم افضل التكنولوجيا الطبية للمواطن السوداني.

وقال رئيس شركة (ساماسو) المهندس إدريس طه أمس لـ(السوداني)، إن دخول شركة جنرال إلكتريك للرعاية الصحية للعمل في السودان – صاحبة ثاني أعلى قيمة سوقية في العالم – تعتبر خطوة عظيمة في تطوير الرعاية الصحية بالبلاد، وهي شركة عالمية جبارة توفر جميع الأجهزة والتقنيات والخدمات الطبية المبتكرة. وكشف إدريس بأنهم قاموا فعلياً بإدخال جهاز (PET – CT) وهو أحدث تقنية في تشخيص الأورام وتصويرها في الطب النووي تبين صور ثلاثية الأبعاد لبعض أعضاء الجسم وما قد يكون فيها من ورم سرطاني، كما يمكن بواسطتها تفقد مختلف العمليات الوظيفية في الجسم، مثل العمليات الحيوية للجهاز الهضمي.

ويزور البلاد هذه الأيام وفد رفيع من شركة جنرال إلكتريك، وحضر أمس حفل التدشين – الذي أقيم بفندق السلام روتانا – الذي صاحبته محاضرات طبية تعريفية لما تقدمه الشركة في كافة التخصصات الطبية. وحضر حفل التدشين لفيف من كبار الأطباء وملاك المستشفيات الخاصة، وكان من ضيوف شرف الحفل وزير الخارجية السابق بروفيسور غندور، ومستشار الرئيس السابق د. عوض الجاز.