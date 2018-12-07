الشرطة القضارف تقسو على الرابطة كوستي في الممتاز

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الخليج 365 :

حقق الشرطة القضارف الفوز على مضيفه الرابطة كوستي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة” لحساب المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز.

وسجّل للشرطة القضارف كلاً من عليش عبد الرحمن”هدفين”، عبد الله أوهاج.

ورفع ممثل القضارف رصيده إلى”7″ نقاط، أما الرابطة كوستي فتوقف في محطة نقطة وحيدة.