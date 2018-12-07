- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - عاجل
الخليج 365 :
حقق الشرطة القضارف الفوز على مضيفه الرابطة كوستي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جرت مساء اليوم”الجمعة” لحساب المرحلة الثالثة من الدوري الممتاز.
وسجّل للشرطة القضارف كلاً من عليش عبد الرحمن”هدفين”، عبد الله أوهاج.
ورفع ممثل القضارف رصيده إلى”7″ نقاط، أما الرابطة كوستي فتوقف في محطة نقطة وحيدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة القضارف تقسو على الرابطة كوستي في الممتاز على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .