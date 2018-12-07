بشه: “مشتاقون لمجموعات الأبطال”

شهاب محمد - الخرطوم - بشة

الخليج 365 :

نسب عميد لاعبي الهلال محمد أحمد بشير (بشه) الفضل في الفوز على الجيش الزنزباري 2/صفر لزملائه اللاعبين، وقال القائد في حديثه حسب صحيفة قوون لفضائية النادي: (أحب أن أهنئ جماهير الهلال ومجلس الإدارة، وأخص بالتهنئة زملائي اللاعبين للجهد الذي بذلوه في مباراة الجوهرة الزرقاء وعمان، وحققوا الفوز ذهاباً وإياباً).

وتابع بشه: تلك مرحلة قد انتهت.. المطلوب منكم اجتهاد أكثر في المرحلة المقبلة، حتى يصل النادي إلى أهدافه من هذه البطولة الأفريقية الكبرى.. “وكتر خيركم.. ما قصرتو”، وقال إن هدفهم القادم هو مرحلة المجموعات التي أصبحنا في شوق لها.