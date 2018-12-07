تقرير خطير عن الأزمة المالية والديون علي نادي المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يعتبر خروج المريخ من البطولة الأفريقية من الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا أمام فريق فايبرز الأوغندي ضربة موجعة لمجلسه الذي زاد ذلك عليه كثير من المتاعب بجانب المعاناة المالية التي يعانيها النادي حاليًا.

ويرى البعض أن الوداع المبكّر للمريخ من تمهيدي البطولة الأفريقية سيمثّل بداية الانهيار لمجلس الوفاق بقيادة محمد الشيخ مدني ومحمد جعفر قريش.

ومنذ وقت مضى، واجه مجلس الوفاق انتقادات لاذعة بسبب فشله في تسيير النادي ماليًا، وعدم قدرته على تجاوز المشاكل التي واجهتم على صعيد فريق الكرة من منصرفات ومستحقات تتعلّق باللاعبين.

وبحسب مصدر موثوق لـ”باج نيوز” فإن مجلس المريخ يعاني من ضائقة مالية لا مثيل لها، وأنه وبرغم من الأموال الشهرية التي يتسلّمها من حكومة ولاية الخرطوم إلا أن مديونيات تراكمت في عهد المجلس الحالي أثقلت كاهن خزينة النادي.

وقال المصدر طبقا لـ”باج نيوز” إن مديونية أمين الخزينة عبد الصمد محمد عثمان تجاه النادي تجاوزت الـ”7″ مليون جنيه، وأن رئيس المريخ محمد الشيخ مدني كان قد أكّد على أهمية تواجد أمين الخزينة لجهة أنه يمثّل الداعم الأكبر للمجلس والذي يوّفر السيولة المالية في أوقات كثيرة.

وعلم”باج نيوز” أنه وبجانب مديونية عبد الصمد فإن هناك أعضاء في المجلس لديهم مديوينة على النادي على غرار محمد جعفر قريش، ونائب الأمين العام أحمد مختار.

وواجه مجلس المريخ معاناة حقيقية في توفير الأموال الخاصة برحلة الفريق إلى أوغندا بعدما تمكّن رئيس النادي محمد الشيخ مدني من تدبير مبلغ وقدره “25” ألف دولار من شخصية مريخية ليتمكّن الفريق من التوجه إلى أوغندا.

وتسبّب عدم سداد مجلس المريخ لأموال رحلة الجزائر لوكالات السفر في إلغاء الحجز الأمر الذي أدخل الفريق في”دوامة” خطيرة يتوقّع أن تنتهي بمغادرة البعثة على دفعتين لأداء مباراة اتحاد الجزائر.