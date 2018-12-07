شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت في قبضة العدالة

بعد مرور فترة زمنية على صدور أحكام قضائية ومذكرات إحضار بقضايا مالية بحق الأمير المتواري عن الأنظار، نجحت الأجهزة الأمنية الكويتية في القبض على الشيخ بتهمة مالية بقيمة نصف مليون دينار أي ما يعادل 152 ألف دولار أمريكي، مسجلة بحقه من قبل مواطن فرنسي. بحسب "إرم نيوز".

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن رجال الأمن وأثناء جولة أمنية في إحدى المحافظات، اشتبهوا بشخص يتجول بسيارة فارهة وعند إيقافه والاطلاع على هويته، اتضح أنه أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وبالتحقيق في بياناته، تبين أنه مطلوب في عدة قضايا مالية، باعتباره مدينا بمبلغ نصف مليون دينار لفرنسي، إضافة إلى مديونيات أخرى، وصادر بحقه أوامر إلقاء قبض.

وقال مصدر أمني، إن رجال الأمن ألقوا القبض على الشيخ المطلوب، وأحالوه إلى جهات الاختصاص، وتم التحفظ عليه لحين اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.