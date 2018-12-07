سحر نصر: منتدى أفريقيا 2018 سيشهد تجمع كل المؤسسات الدولية

أضافت الوزيرة، أن المنتدى هذا العام يكتسب أهمية كبرى بالتحديد كونه يأتي قبل أسابيع من ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي، ما يضمن وضع خطة تنموية ناجحة وملائمة للقارة الأفريقية في المرحلة القادمة.

يشار إلى أن "الكوميسا" هى منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا وتضم 21 دولة وانضمت لها مصر عام 1998 ومن أبرز دول التجمع و كينيا، السودان، موريشيوس، زامبيا، زيمبابوي، زامبيا ،اوغندا، إريتريا،اثيوبيا جيبوتي، ملاوي، مدغشقر، رواندا، بوروندي، جزر القمر، ليبيا، سيشل، وتنزانيا.