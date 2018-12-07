شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار منتصف اليوم.. تحذير سعودي للمواطنين في ماليزيا والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

الرياض..انطلاق مهرجان "الورد الطائفي والعسل البلدي" الأحد المقبل

يفتتح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة، المهندس أحمد العيادة، الأحد القادم؛ فعاليات مهرجان منتجات الورد الطائفي والعسل البلدي، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض.

وقال مدير مكتب الوزارة بمدينة الرياض المهندس فهد الحمزي: المهرجان سيُقام في ساحات فعاليات ومهرجانات حي الجزيرة بالرياض، لمدة 10 أيام.

وأضاف: المهرجان يتضمن ساحات منتجات الورد الطائفي، وساحات منتجات العسل البلدي، بالإضافة إلى المزاد العلني للورد الطائفي، ومزاد آخر للعسل البلدي، وسيتم تنظيم فعاليات الأطفال لتعليم صناعة الورد الطائفي، وأهم متطلبات الترفيه للعائلات ومنطقة للألعاب، بالإضافة إلى مسرح للأطفال، وجوائز وهدايا يومية للزوار.

وأردف: الهدف من المهرجان هو دعم صغار المزارعين، وللتعريف بصناعة الورد الطائفي، بالإضافة إلى إبراز دور الوزارة في خدمة القطاع الزراعي بالمملكة بشكل عام.

تحذير هام من سفارة المملكة في ماليزيا لجميع المواطنين والمقيمين

دعت سفارة المملكة في كوالالمبور، جميع الموظفين والمواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر من الاقتراب من أماكن تجمع المتظاهرات التي ستنطلق غدًا.

كماحذرت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع ”تويتر”، من محاولة الاختلاط بالمتظاهرين أو الاقتراب منهم وعدم ارتداء الملابس المميزة للمتظاهرين وتفادي التوجه إلى الطرق التي سيتم إغلاقها من قبل الحكومة الماليزية اعتباراً من الساعة السادسة من صباح الغد، داعية إلى توخي الحيطة والحذر و التقليل من الأنشطة الخارجية.

وتوقعت السلطات في ماليزيا قيام مظاهرة بسبب معاهدة التمييز العنصري في منطقة ساحة الاستقلال، غدًا السبت.

تغريدة مؤثرة من الوليد بن طلال في رثاء بوش الأب

عبر الأمير الوليد بن طلال، عن خالص تعازيه في وفاة الرئيس الأمريكي بوش الأب، مؤكدًا أن علاقة عمرها 15 عامًا جمعتهما معًا.

ووغرد الوليد عبر حسابه الشخصي في موقع تويتر أمس الخميس، باللغة الإنجليزية قائلا: "مع أكثر من 15 عاما من العلاقة الشخصية الوثيقة مع الرئيسين بوش الأب والابن، أتقدم بأحر التعازي لعائلة بوش والشعب الأمريكي على وفاة الرئيس جورج دبليو بوش الأب".

وأرفق الوليد بن طلال مقطع فيديو يظهر لقطاءات من لقاءات سابقة جمعته بالرئيس الراحل.

القمران الصناعيان سعودي سات A5 وB5 وصلا إلى مدارهما

أفادت فضائية العربية، نبأ عاجل لها، بأن القمران الصناعيان السعوديان "سعودى سات 5"، وصلا إلى مدارهما.

وكان قد أطلقت المملكة العربية السعودية، قمرى استطلاع سعودى سات 5 اليوم صباح الجمعة، صنعا فى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وفقا لرؤية المملكة 2030.

وأعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أول أمس الأربعاء، أنها استعدت لإطلاق القمر الاصطناعى السعودى (سعودى سات 5 B المصنوع محليًا)، عبر الصاروخ الفضائى الصينى (Long March 2D) لدعم خدمات الاستشعار عن بعد فى المملكة.

وقالت المدينة فى بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم، إن القمر الاصطناعى السعودى "سعودى سات 5B"، يعزّز التعاون والرغبة المشتركة بين قيادتى الرياض وبكين فى دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب وتحويلها إلى شراكة استراتيجية ذات أبعاد واسعة.