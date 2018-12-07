شكرا لقرائتكم خبر عن بنيامين نتنياهو الأبرز.. عن ماذا بحث السعوديون اليوم؟ والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الجمعة، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

بنيامين نتنياهو

كتب زاؤور كاراييف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تزعزع وضع بنيامين نتنياهو في الدولة اليهودية.

وجاء في المقال: شرعت الشرطة الإسرائيلية في سلسلة من التحقيقات ضد نتنياهو. الاتهامات الموجهة ضده، إن جاز التعبير، تقليدية. فعلى الأقل، في معظم الحالات تجري محاكمة السياسيين على مثل هذه الجرائم بالضبط. نتنياهو، متهم بالاحتيال والفساد وسوء استخدام السلطة.

وفي الصدد، لجأت "سفوبودنايا بريسا" إلى المستشرقة الروسية كارينا غيفورغيان، فرجحت أن تحال القضية إلى المحكمة، لكنها لم تأخذ على نفسها التنبؤ بقرار ما. وفي الإجابة عن سؤال:

هل هذا هو السبب في أن إسرائيل قامت فجأة بعملية "درع الشمال" على الحدود مع لبنان من أجل إنقاذ سمعتها الملوثة؟ قالت:

قد يعمل نتنياهو على ذلك. بالمناسبة، صرحت المعارضة الإسرائيلية بأن العملية ضد قوات لبنانية معينة، والتي بوشرت للتو، قد تم إطلاقها على وجه التحديد لأغراض سياسية داخلية. نتنياهو لديه مشاكل. الضغوط جدية. أستطيع افتراض أن مؤسسات القوة غير راضية عنه. هذا واضح تماما، سواء في الجيش أم الشرطة، وهلم جرا. هذا الاستياء، واضح للعيان، لكنني لا أعرف إن كانت مستوياته كافية لإقالة (نتنياهو) أم لا. وحول الأعمال الخارجية لإسرائيل، فقد عبّر روحاني عن ذلك بشكل جيد، فقال: "أعرف لماذا يطور نتنياهو الهستيريا المعادية لإيران ويصعّدها، لأنه يعاني من مشاكل كبيرة داخل البلاد". وروحاني، إلى جانب كونه رجلا ذكيا، فلديه أيضا معرفة ومعلومات كافية. وهو لم يُلق بهذه الكلمات جزافا، فما قاله يطابق الواقع.

الزيوت المهدرجة

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومصنعي الأغذية، إلى الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 (الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة)، التي نصت على منع استخدام "الزيوت المهدرجة جزئياً" في الصناعات الغذائية.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن هذا الإجراء يأتي بناء على المهام التي خولها نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25/01/1428 هـ، واستمراراً لنهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية وخصوصاً ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك، واستكمالاً لجهود الهيئة بمنع استخدام الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية والتي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية، ولتجنب ما قد يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية قد تكون خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين.

وأضاف السلطان أن الهيئة منحت المستوردين والمصنعين مهلة حتى 31/12/2019، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

أحمد مكي

تحدث الفنان أحمد مكي عن أغنيته "أغلى من الياقوت" التي حققت نجاحا كبيرا منذ أن طرحها عبر قناته بموقع الفيديوهات الشهير YouTube.

كشف مكي أن الببغاء الذي ظهر معه في الفيديو كليب يدعى "خورشد"، وحكى أنه ببغاء أسترالي أخذه من صديق له وهو صغير ورباه.

قال مكي خلال لقائه مع برنامج "معكم" مع منى الشاذلي ويعرض عبر قناة cbc، إنه أصبح كالوالد بالنسبة للببغاء، حتى أنه يخرج به إلى الشارع ولا يطير منه لأن بينهما ثقة كبيرة.

تابع، ليؤكد أن الببغاء لا يخاف من أي شخص، حتى أنه وقت تصوير الأغنية لم يعطوه أي مخدر للسيطرة عليه، فهو يحبه ويسمع كلامه.

وكشف مكي خلال الحلقة أنه استطاع أن يعلم الببغاء الكلام، على الرغم من أنه ليس من النوعية التي تتكلم، وقال إنه أول شخص في الوطن العربي يجعل هذه النوعية من الببغاء تتحدث، وقال إن أول كلمة قالها كانت "مكي" وأن ابنه أدهم شهد هذه اللحظة.