5 مصابين فلسطينيين برصاص الاحتلال على حدود غزة

أصيب 5 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في الجمعة الـ37 لمسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال شرق قطاع غزة 4 في خان يونس وإصابة في البريج وسط القطاع، وعدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه المتظاهرين، بحسب وكالة “معًا” الفلسطينية.

وتوافدت الفلسطينيون إلى مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة التي انطلقت في نهاية مارس الماضي، بالتزامن مع يوم الأرض الفلسطيني، ولم تنته حتى الآن.

وتأتي جمعة” انتفاضة الحجارة الكبرى” بالتزامن مع تصويت الأمم المتحدة ضد إدانة المقاومة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مباشر صوب تجمع للمتظاهرين لحظة اقترابهم من السياج الفاصل شرق منطقة خزاعة جنوب قطاع غزة وسط انتشار لقناصة الاحتلال خلف السواتر الترابية المقابلة لمخيم العودة شرق منطقة خزاعة شرق خان يونس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المتظاهرين السلميين شرق جباليا شمال قطاع غزة.

من جانبها دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات جمعة “انتفاضة الحجارة الكبرى” اليوم الجمعة في مخيمات العودة شرق القطاع.

من جانبها قالت حركة حماس ان جماهير الشعب الفلسطيني تصر على مواصلة مسيرات العودة وكسر الحصار، في اليوم الذي يتزامن مع الذكرى 31 لانتفاضة الحجارة الكبرى، التي ثار فيها الشعب الفلسطيني بكل أطيافه ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس أن مسيرات العودة هي امتداد للفعل الشعبي العظيم في انتفاضة الحجارة، التي أعادت إحياء القضية في كل العالم، واليوم تعيد مسيرات العودة تثبيت حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة مشاريع التصفية للقضية الفلسطينية.

وتابع: “سيظل نضال شعبنا العادل والمشروع متواصلا حتى تحقيق أهدافه بالحرية والعودة، وستستمر مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة”.

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