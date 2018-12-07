شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحكومة اليمنية: لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وفد الحكومة اليمنية اليوم الجمعة إنه لا يمكن تحقيق السلام دون إلقاء الحوثيين لسلاحهم، لافتًا إلى أن الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء فورًا وفق شروط معينة.

وشدد وفد الحكومة اليمنية المفاوض فى مباحثات السلام حول اليمن فى السويد -وفقًا لقناة (العربية) الإخبارية- على ضرورة وضع ضوابط لمنع استغلال مطار صنعاء فى الحرب، مضيفًا "لدينا وسائل لحسم ملف ميناء الحديدة إذا فشلت الجهود السلمية".

وتتواصل مباحثات السلام حول اليمن فى السويد لليوم الثانى برعاية الأمم المتحدة، وبحضور وفدى الشرعية والحوثيين، حيث انطلقت أمس /الخميس/ مشاورات السلام حول اليمن بين الحكومة والحوثيين، فيما أعلن المبعوث الأممى إلى اليمن مارتن جريفيث أن جمع الوفدين فى السويد خطوة مهمة، مجددًا التأكيد أن طرفى الصراع اتفقا على تبادل الأسرى.