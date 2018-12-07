شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل مجهز الأسلحة لخلايا تنظيم "داعش" بالموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على مجهز الأسلحة لخلايا تنظيم "داعش" بالجانب الأيسر لمدينة الموصل. وذكرت المديرية - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" - "أن مفارز فوج المهمات الأول التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية ألقت القبض على مجهز الأسلحة لخلايا تنظيم داعش الإرهابى فى منطقة الفيصلية بالجانب الأيسر من الموصل". وأضاف البيان أن عملية الاعتقال تمت إثر معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة لتحركاته، مشيرا إلى أن المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب.

شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل مجهز الأسلحة لخلايا تنظيم "داعش" بالموصل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .