الشاعرة نضال الحاج تكشف أسباب عودتها لدراسة الطب بعد مرور عشر سنوات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت الشاعرة المعروفة نضال حسن الحاج عن السبب الحقيقي الذي دفعها للالتحاق بكلية الطب مجددا بعد مرور عشرة أعوام حيث قالت – وفق المجهر – :(الطب رغبة قديمة متجددة لن بارحني في الاحلام ولا في الواقع).

أضافت نضال هذه الرغبة اعادتني بجبروتها الى بوابة العلم بعد عقد من الزمان .وفي السياق أوضحت ان الغربة كانت فترة امتلأت فيها بالصمت لأكثر من عامين ثم عدت للحرف مرة اخرى وكتبت بشراهة في الفترة الاخيرة بعد ان قررت العودة للوطن.