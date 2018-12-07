تعرّف علي الأسعار الجديدة للطيران الداخلي بالسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

ية وجهت سلطة الطيران المدني، شركات الطيران العاملة في النقل الجوي الداخلي باعتماد أسعار جديدة لتذاكر السفر.

وقالت السلطة في منشور، إن القرار جاء عقب اجتماع ضم دائرة النقل الجوي بالغرفة القومية للنقل الجوي التي قدمت طلباً لزيادة أسعار التذاكر.

وعزا المنشور زيادة أسعار تذاكر السفر الداخلي إلى تعديل سعر صرف الجنيه السوداني بخطاب من بنك السودان حسب “آلية صناع السوق” المحدد عند 47.5 جنيهاً، بحسب موقع “باج نيوز”.

وبحسب المنشور، بلغت سعر تذكرة الخرطوم- الجنينة 4.170 جنيهاً “اتجاه واحد فقط”، بينما بلغ سعر تذكرة الخرطوم – نيالا 3.415، الخرطوم – الفاشر 3.110، الخرطوم – بورتسودان 2.440، الخرطوم – كسلا 1.805، الخرطوم – الأبيض 1.985، الخرطوم – الدمازين 1.895 جنيهاً.