ضربة موجعة للافريقي قبل ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ 

شهاب محمد - الخرطوم - الكاف الخليج 365 : إﺳﺘﺄﻧﻒ فريق ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻲ التونسي امس ﺍﻟﺘﻤﺎﺭﻳﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺸﺒﻴﺒﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺮﻭﺍﻧﻴﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺑﻄﻮﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍالتونسية ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭﺳﻴﻮﺍﺟﻪ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ 16 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2018 ﺍﻟﻬﻼﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻓﻲ دورال32 من ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وغاب عن التمارين ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﺩﻳﺮﻳﻚ ﺳﺎﺳﺮﺍﻛﻮ ” ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﺻﺎﺑﺔ ﻋﻀﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻤﻬﺖ ﻓﺮﻳﻘﻪ ﺑﺎﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺮﻭﺍﻧﺪﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺣﺪ الماضي ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﻔﻮﺯ الافريقي بثلاثه ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺪﻑ سجل الاهداف كل ﻣﻦ ﺑﻼﻝ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﻲ ﻭﺳﺎﺳﺮﺍﻛﻮ ﻭﻣﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺮﻭﺍﻧﺪﻱ ﻓﻲ ﻣﺮﻣﺎﻩ وسيغيب ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﻢ ﺩﻳﺮﻳﻚ ﺳﺎﺳﺮﺍﻛﻮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻼﻋﺐ ﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ وهذه تعد ضربة مواجعة للفريق قبل مواجهة الهلال

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