17 ألف طن جملة المحاصيل ببورصة الأبيض

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلغت جملة المحاصيل التي وردت من مناطق الإنتاج المختلفة لبورصة أسواق المحاصيل بالأبيض بولاية شمال كردفان خلال شهر نوفمبر 2018 ، 17 ألف و639 طن من المحاصيل المختلفة.

وأوضح إبراهيم هدي محمد المدير التنفيذي لأسواق المحاصيل في تصريح لـ (سونا) أن المحاصيل التي وردت للبورصة شملت الفول المقشور والفول الخام والسمسم الأبيض والكركدي وحب البطيخ والصمغ العربي، مبينا أسعار المحاصيل خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث بلغ سعر قنطار السمسم 3.300 ألف جنيه والفول الخام 1.115 ألف جنيه وحب البطيخ 1.760 ألف، فيما بلغ سعر الكركدي 2.250 ألف جنيه للقنطار والصمغ العربي 3.200 ألف جنيه للقنطار.

وكشف عن أن قنطار الفول المقشور في ذات الشهر بلغ 32 ألف جنيه، فيما كان قنطار السمسم الأحمر 3.100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن الموسم التسويقي للبورصة يشهد حالياً تدفقات عالية من المحاصيل الواردة من مناطق الإنتاج المختلفة، مؤكداً وضع العديد من الخطط المحكمة لدخول البورصة