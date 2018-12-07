وزير الخارجية البحريني يتحدث عن أنفاق "حزب الله"

وغرد آل خليفة، متسائلا: "أليس قيام حزب الله الإرهابي بحفر الأنفاق عبر حدود لبنان هو تهديد صريح لاستقرار لبنان". وذلك بحسب قناة "RT". يذكر أن الجيش الإسرائيلي أطلق، صباح يوم الثلاثاء، 4 ديسمبر/ كانون الأول، عملية عسكرية سميت بـ "درع الشمال"، من أجل البحث عن أنفاق عابرة للحدود شمالي البلاد قد يستخدمها "حزب الله" في مواجهته المستقبلية ضد إسرائيل.

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