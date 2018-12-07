مستشار الرئيس اليمني: الحكومة مستعدة لفتح مطار صنعاء في حالة واحدة

السويد — سبوتنيك. وفتح المطار يمكن أن ينفذ غدا إذا وافق الحوثيون على الانسحاب من المطار وتفتيش الطائرات.

وقال جباري لوكالة "سبوتنيك": "نتجه لإعادة افتتاح مطار صنعاء، لكن وفق شروط محددة، نريد أن يستخدم مطار صنعاء كمطار تجاري وإنساني وليس كمطار عسكري لنقل الأسلحة إلى الحوثيين. لقد كان هناك تفتيش في السابق يتم في مطار بيشة، وهو مطار سعودي لنقل اليمنيين والسعوديين".

وتابع، "نريد أن يكون التفتيش داخل اليمن وبواسطة الحكومة اليمنية. شرطنا في الوقت الحالي هو التفتيش والإشراف على الرحلات الجوية وانسحاب الحوثيين من مطار صنعاء".

في سياق متصل، أعلن وزير الزراعة اليمني، عضو وفد الحكومة اليمنية، للمشاورات حول اليمن في السويد، عثمان حسين، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليمنية مستعدة لتحريك قواتها إلى ميناء الحديدة إذا لم يتخذ الحوثيون الخطوات اللازمة لتحقيق السلام.