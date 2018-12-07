محافظ حمص يشيد بزيارة وفد إقليم روسي: كان مهما للسوريين

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موسكو — سبوتنيك. وقال برازي بحسب الموقع الإلكتروني لحكومة إقليم خانتي — مانسيسك: "الآن يأتي القانون والنظام والأمن إلى الأماكن التي كان يتمركز فيها الإرهابيون سابقا. نحن فخورون جداً بأن وفد "خانتي — مانسيسك"، الذي ترأسته المحافظ ناتاليا كوماروفا، زار محافظة حمص، حيث كانت هذه الزيارة مهمة جداً بالنسبة لنا، بما في ذلك وتطوير التعاون في اتجاهات مختلفة".
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ووصل الوفد السوري برئاسة محافظ حمص إلى خانتي مانسيسك، اليوم الجمعة. ووفقا لسلطات المقاطعة، فقد جرت مناقشة العلاقات الاقتصادية الدولية والأجنبية في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية والاجتماعية.
يذكر أنه في نيسان/ أبريل 2018 ، قامت محافظ منطقة الحكم الذاتي، ناتاليا كوماروفا، بزيارة عمل إلى سوريا ضمن وفد من روسيا. وأصبحت أول مسؤولة في إقليم روسي، تقوم بزيارة إلى الجمهورية العربية السورية، منذ بداية النزاع. ووقعت كوماروفا مع محافظ حمص، خلال الزيارة، اتفاقا حول العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
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