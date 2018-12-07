شكرا لقرائتكم خبر عن الجولة الـ 12 بالدوري السعودي.. تعرف على مواعيد أهم مباريات الجمعة والسبت والان مع التفاصيل

تقام عدة مباريات هامة في الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك خلال اليوم الجمعة وغذا السبت.

يُستأنف اليوم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بجولته الثانية عشر عبر لقاء وحيد يجمع بين ناديي الوحدة والتعاون في مباراة مثيرة تجمع أصحاب مركزين متقاربين في جدول ترتيب الدوري.

وتنطلق المباراة اليوم في تمام الساعة 6:20 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة وتُلعب في مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمنطقة الشرائع، وتذاع على قنوات الرياضية السعودية وقنوات دوري بلس بالإضافة إلى تطبيق دوري بلس على الهواتف الذكية وجوي TV.

وتكتسب مباراة اليوم أهمية كبيرة كونها بين صاحبي المركز الرابع (الوحدة) والمركز السادس (التعاون)، فالوحدة يمتلك في رصيده 21 نقطة جمعها من 11 مباراة بعد الفوز في 6 مباريات والتعادل في 3 أخرى، بينما تعرض للهزيمة في مباراتين فقط.

أما التعاون فيحتل المرتبة السادسة وفي رصيده 18 نقطة ولكن من 10 مباريات فله مباراة مؤجلة مع نادي الرائد من الأسبوع التاسع، ومثل فرسان مكة لم يتعرض سكري القصيم للهزيمة سوى في مباراتين فقط، محققاً الفوز في 5 مباريات وتعادل في 3.

وفي حال فاز الوحدة اليوم فسيصعد للمركز الثالث مؤقتاً خلف ناديي الهلال والنصر في انتظار مباراة الرائد والأهلي التي ستقام مساء الغد.

و يفتح استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين الأهلي والرائد وذلك يوم السبت، في تمام الساعة 16:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت السعودية.

يعيش الأخضر موسمًا رائعًا تحت قيادة الأرجنتيني بابلو جويدي، فحتى الآن خاض الفريق 11 مباراة في الدوري، جمع من خلالهم 23 نقطة من 7 انتصارات وتعادلين بينما تلقى هزيمتين، وسيدخل الأهلي هذا اللقاء وكله أمل في خطف الثلاث نقاط ليستمر في المقدمة واللحاق بالهلال والنصر أصحاب المركزين الأول والثاني.

ويلاقي نادي الهلال المتصدر منافسه النصر الثاني، في قمة منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وتقام المباراة، غدًا السبت، الساعة 15:05 بتوقيت السعودية، 14:05 بتوقيت مصر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة من 10 مباريات، مقابل 25 نقطة للنصر من 11 مباراة، ولم يخسر الهلال أي مباراة، بعد أن حقق الفوز 9 مرات، مقابل تعادل وحيد، مقابل خسارتين للنصر وتعادل و8 انتصارات.