شكرا لقرائتكم خبر عن دور جامعة القصيم التربوي والمجتمعي.. كيف تواجه الأخطاء والتعصب؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

في الفترة الأخيرة، لعبت جامعة القصيم دورا مميزا في معالجة الأخطاء التعليمية وكذلك الأخطاء التربوية، ما يؤكد على دورها التربوي والمجتمعي.

فاختُتمت جامعة القصيم، ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها على مدى خمسة داخل المدينة الجامعة بالمليداء، تحت عنوان "تحسين الخط ومعالجة الأخطاء الإملائية"، بإشراف مختصين في هذا المجال ، ومشاركة 20 طالبًا.

وقدّم المحاضرون خلال الدورة نبذةً عن الخط العربي وأنواعه، وعرضاً عن بدايات الخط، وكيفية تطوره عبر العصور المختلفة، وأشهر الخطاطين في مختلف الأزمنة، وتشريح الحرف، وطريقة كتابته بالتدريج، ابتداًء من الحرف ثم الكلمة حتى الوصول إلى الجملة الكاملة والتسلسل بالخط السريع.

أكد وكيل شؤون الطلاب الدكتور محمد العجلان أن الدورة هدفت إلى تعزيز دور الخط في الكتابة الجميلة التي تُزَين النص وتضيف إليه قيمة مميزة تُبلور جمال الخط العربي في تمايل حروفه المتداخلة في بعضها لتكون لوحات فنية جميلة، معربًا عن تمنياته بأن تكون الدورة قد حققت الهدف المرجو منها واستفاد منها أكبر عدد من الطلاب.

كما نظمت جامعة القصيم مؤتمر «التعصب الرياضي.. الآثار والحلول»، في مقر المدينة الجامعية بالمليداء، برعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، وبمشاركة 18 بحثا في مجال التعصب الرياضي .

وناقش المؤتمر عدة محاور لمعالجة ظاهرة التعصب الرياضي والآثار السلبية لظاهرة التعصب الرياضي على تطور الألعاب والرياضات في المملكة ودور المؤسسات التعليمية والتربوية والأندية الرياضية ومؤسسات المجتمع ذات العلاقة في توعية أفراد المجتمع.

و وناقشت الجلسة دراسة الدكتور ناصر الزهراني (الأستاذ المساعد بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة أم القرى) بعنوان "الانعكاسات الاجتماعية للانتماء للوسط الرياضي.. دراسة مطبقة على عينة من الرياضيين المنتمين للأندية السعودية".

وعرض المُقدَم نايف بن راشد داخل الرحيلي (من الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة) بحثًا بعنوان "التعصب الرياضي وتأثيره على أمن المجتمع مع تصور مقترح للحد منه"، للتعريف بظاهرة التعصب الرياضي وتأثيرها السلبي على أمن المجتمع، وحول تصوره للحد من الظاهرة عبر 4 ركائز أساسية (قانونية، وأمنية، وتربوية، وإعلامية)، فضلًا عن توصياته بأن تتولى الهيئة العامة للرياضة تشكيل فريق عمل من جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والأمنية ذات العلاقة بالرياضة، ومن جميع التخصصات العلمية، يتولى هذا الفريق وضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة التعصب الرياضي داخل الملاعب وخارجها.

ودعا إلى تعاونها مع مؤسسات التعليم العالي في جميع مناطق المملكة العربية السعودية في تنظيم ندوات ومؤتمرات لمناقشة ظاهرة التعصب الرياضي وغيرها من الظواهر السلبية ذات العلاقة بالرياضة للوصول إلى حلول تحد منها.