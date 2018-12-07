شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: إصدار 1,723,749 تأشيرة عمرة حتى ربيع الأول لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

سجلت الإحصاءات التراكمية حتى الأسبوع الـ 13 في مؤشر العمرة الأسبوعي، وصول عدد تأشيرات العمرة إلى 1,723,749 تأشيرة حتى تاريخ 28 ربيع الأول لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 1,348,161 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 318,210 معتمرًا، منهم 224,095 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 94,115 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 1,029,951 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي أكمل شهره الثالث ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

يذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 8,899 موظفا، منهم 7,432 من الذكور، و1,467 من الإناث.

ووصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,234,350 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 113,776 معتمرًا، وسجل وصول 35 معتمرا عبر المنافذ البحرية, أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 426,969، تليها إندونيسيا 256,677، بعدها الهند 210,841، ثم ماليزيا 78,575، واليمن خامسا 70,303 معتمرين. وتأتي بعدها كل من: الجزائر 39,985، تركيا 34,455، الإمارات العربية المتحدة 29,852، بنجلادش 27,169، الأردن 20,136 معتمرا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.