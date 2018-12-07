القوات الشرعية تتقدم في نهم وتسيطر على مواقع بجبهة الميمنة

صنعاء - الخليج 365 أفادت مصادر محلية في محافظة صنعاء، اليوم الجمعة، بأن القوات الشرعية تقدمت في مديرية نهم. وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن" قوات الجيش الوطني استكملت السيطرة على سلسلة جبل أم سلطاء. كما سيطرت على "جبل الشجاج، وجبل أسامه، وكولة القيد وخدود السد، وقرية الحول جبهة الميمنة".

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