شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفلسطينية ترحب بنتائج التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، بنتائج التصويت فى الجمعية العامة للأمم المتحدة التى أظهرت انحياز العالم إلى الحق الفلسطيني، ونبذ سبل الهيمنة ودعم الاحتلال، التى تمارسها الإدارة الأمريكية، وتهدف إلى تزييف الحقائق على المستوى العالمي.

وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة يوسف المحمود - وفقا لبيان اليوم الجمعة - " إن فشل الإدارة الأمريكية فى تمرير مشروع القرار الذى يتهم الجانب الفلسطينى ويبرئ الاحتلال ويشجعه على المزيد من الجرائم بحق أبناء شعبنا، يثبت مرة أخرى قوة الحق ومدى قدرة الدبلوماسية الفلسطينية ونجاح القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على المستوى العالمى".

وتوجه المتحدث الرسمى بالشكر إلى كافة الدول التى صوتت ضد القرار الأمريكى انتصاراً للحق الفلسطينى وإدانة لتوجهات الادارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلى.