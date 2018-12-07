شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. مساهمات السعودية فى علاج 21 ألف جريح يمنى فى 5 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار العمليات الإنسانية التى يقوم بها تحالف دعم الشرعية باليمن، لمساندة الشعب اليمنى قدمت المملكة العربية السعودية، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، العلاج والرعاية الطبية لحوالى 21 ألف جريح يمنى فى خمس دول هى اليمن و السودان والسعودية والأردن والهند ، منذ عام 2015 ، حسبما أوضح بيان للمركز.

من جانبه أكد الدكتور معمر الأريانى وزير الإعلام اليمنى، أن الشعب اليمنى لن ينسى الموقف التاريخى للتحالف العربى معه والدعم الذى قدمته المملكة لهم ، فى كافة المجالات، وقال ، فى تغريدات له على "تويتر" نثمن الدعم الإنسانى الذى تقدمه المملكة العربية السعودية للشعب اليمن بالتوازى مع العمليات العسكرية لدعم الجيش اليمنى فى مواجهة الانقلاب الحوثى ، مشيرا لدعم اليمن بالمشتقات النفطية الذى قدمته السعودية مؤخرا لليمن، واصاة إياه كإحدى المحطات المضيئة من الدعم السعودى لليمنيين والذى سينعكس بشكل ملموس على حياة اليمنيين في المناطق المحررة، حيث سيحل إشكالية الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.



إنفوجراف يوضح المساعدات السعودية للجرحى اليمنيين

من جانب آخر أن شهد سعر صرف الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا أمام الريال السعودى والدولار فى الـ 24 ساعةً الماضية، حسبما أوردت وكالة سبأ، وأكد وزير الإعلام أن الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار ومعها المنحة السعودية البالغة 200 مليون دولار كان لهما أكبر الأثر في رفع القيمة الشرائية للريال اليمني وبالتالي تحسن سعر صرف الريال اليمني من 800 ريال للدولار إلى أقل من 400 ريال للدولار.

وأشار إلى أن منحة المشتقات النفطية أثرت تأثيرًا واضحًا في تعافي الاقتصاد الوطني اليمني بالإضافة إلى المساعدات الأخرى التي تقدمها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات.

يذكر أن مليشيا الحوثي تسببت في تضرر 331 مصنعٍ إما بالتدمير أو الإغلاق أو النهب وكذلك أكثر من 7000 منشأة تجارية وأكثر من 300 محطة وقود.

كما أن الحرب التي أشعلتها المليشيا أدت إلى تضرر أكثر من ألفي مزرعة بما فيها مزارع الدجاج والمواشي وأكثر من 700 مخزن غذائي و600 سوق ومحلٍ تجاري.