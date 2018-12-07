السودان ومصر يخططان لإنشاء جيش مشترك

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موسكو — سبوتنيك. وقال السفير السوداني لوكالة "سبوتنيك": "هناك تنسيق جيد جدا مع مصر، نحن نخطط لجيش مراقبة مشترك، أو قوة مراقبة مشتركة، لحماية الحدود ومنع تسلل الإرهابيين، ومن الذين يستخدمون هذه المنطقة في الإتجار بالبشر… أحيانا يكون هناك تهريب للأسلحة وحركة إرهابية، نحتاج أن نتأكد من أن الحدود الليبية مع الدول المجاورة تخضع لمراقبة جيدة".
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
كما أعرب السفير عن أمله في أن تسهم الجهود في تسوية الوضع في ليبيا على الأرض.
جدير بالذكر، أن الخرطوم تشارك بنشاط في دعم جهود عملية السلام في ليبيا. وقد استضافت في الأسبوع الماضي، محادثات التسوية الليبية، التي ضمت ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني، والأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي.
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