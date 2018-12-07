الحكومة اليمنية تقترح إعادة فتح مطار صنعاء بشرط تفتيش الطائرات

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ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين يمنيين، اليوم الجمعة، أن الحكومة اقترحت إعادة فتح المطار الذي يسيطر عليه جماعة "أنصار الله"، في العاصمة صنعاء، بشرط تفتيش الطائرات أولا في مطار عدن أو سيئون الخاضعين لسيطرتها.
© REUTERS / Naif Rahma
وكان المبعوث الأممي لليمن، مارتن غريفيث، قد أعلن، أمس الخميس، وجود مقترح بشأن إعادة فتح مطار صنعاء سيتم مناقشته في مشاورات السويد التي انطلقت اليوم الخميس، بوجود وفدي الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله".
وقال غريفيث، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية السويد، مارجوت فالستروم: "لدينا مقترح حول مطار صنعاء وسوف نناقشه ونود أن نرى هذا المطار يفتح أيضا وان يتم الاتفاق على ذلك".
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