شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التحذير منها.. ما أضرار الزيوت المهدرجة؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستوردي ومصنعي الأغذية، إلى الالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية رقم SFDA.FD 2483/2018 (الدهون (الأحماض الدهنية) المتحولة)، التي نصت على منع استخدام "الزيوت المهدرجة جزئياً" في الصناعات الغذائية.

وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، أن هذا الإجراء يأتي بناء على المهام التي خولها نظام الهيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25/01/1428 هـ، واستمراراً لنهج الهيئة في متابعة المستجدات الدولية وخصوصاً ما يتعلق بسلامة المنتجات الغذائية وتأثيرها على صحة المستهلك، واستكمالاً لجهود الهيئة بمنع استخدام الدهون المتحولة في المنتجات الغذائية والتي تتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية (WHO) الهادفة إلى منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئياً في الصناعات الغذائية، ولتجنب ما قد يسببه استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على كميات عالية من الدهون المتحولة من مشاكل صحية قد تكون خطيرة مثل أمراض القلب والشرايين.

وأضاف السلطان أن الهيئة منحت المستوردين والمصنعين مهلة حتى 31/12/2019، مشيراً إلى أن الهيئة ستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بذلك.

الزيوت المهدرجة هي التي تتكون من عملية هدرجة الزيوت النباتية التي يتم فيها غليان الزيوت النباتية الطبيعية الطازجة في غلايات كبيرة حتى تصل إلى درجة حرارة 400 درجة مئوية من بعد ذلك يتم ضخ غاز الهيدروجين تحت ضغط عال حتى يجبر الدهون غير المشبعة فيها على التشبع بذرات غاز الهيدروجين و يتم وضع معادن مثل الألمونيوم و النيكل من اجل سرعة التفاعل و تستمر تلك العملية على نحو ثمانية ساعات متواصلة بعد ذلك نحصل على الزيت الذي كان نباتي .

عملية الهدرجة التي حدثت للزيت قضت على جميع الفيتامينات و الدهون المشبعة و مضادات الاكسدة التي كانت متواجدة في الأصل في الزيت النباتي الطبيعي و على الطريقة الصحية التي يمتلكها الزيت الطبيعي غير المشبع و ينقلها إلى الجسم أنسجة و أعضاء و شرايين بذلك نكون حصلنا على زيت متحول .

وانتشرت في السنوات القليلة الماضية فقط ما يسمى بأمراض العصر هي عبارة عن دائرة مغلقة تكمل بعضها البعض أولها السمنة و ثانيها أمراض القلب و أخرها داء السكري و انتشرت انتشارًا واسعًا حتى كادت نسب الإصابة بها إلى أن تصبح كارثية إذا استمرت في الزيادة تلك الأمراض بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم صنفها الباحثون و العاملون في الحقل الطبي و قاموا برصدها من بداية استعمال الزيوت المهدرجة التي تقدم كأنها نوعية جديدة من الزيوت النباتية الطبيعية .

حيث أن الزيوت تفسد بعد مدة من تعبئتها غير تعرضها للحرارة و الهواء و ضوء الشمس بالإضافة إل الهيدروجين و المعادن الثقيلة المدرجة بها التي تكون طبقة صلبة داخل المعدة و على الكبد و الدهون المشبعة بها التي تكون طبقات تسد بها شرايين القلب و المخ ، حيث أنها كلما تعرضت للضوء و الحرارة كلما زادت خطورتها خصوصًا أنها يتم نقلها من مكان إلى مكان أخر عبر وسائل مواصلات تم تحديث عملية الهدرجة الحديثة إلى ان وصلت إلى ما هي عليه الآن يستطيع الزيت أن يظل صالحًا لفترة طويلة دون أن يفسد و لكن ذلك على حساب الخسائر الصحية الفادحة التي تلحق بالفرد .

أشار عدد من الباحثون في جامعة هارفارد الأمريكية ان الزيوت النباتية المهدرجة و جزئيًا و كليًا ذات علاقة سيئة بانتشار أمراض مثل الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم و اضطرابات الكولسترول كرفع مستوى الكولسترول السيئ بالدم مما يترتب عليه امراض و مشاكل مزمنة بالقلب مع تدني قدرات الجسم المناعية .